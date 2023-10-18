Haberler Yaşam Haberleri Doğru kafese
Giriş Tarihi: 19.10.2023

Doğru kafese

Tekirdağ merkezli 8 ilde ‘Bulutlar Çetesi’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik ‘Kafes’ operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 8’i tutuklandı

Doğru kafese
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kafes' operasyonları kapsamında, 'Bulutlar Çetesi' olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik 13 Ekim'de operasyon düzenledi. Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars'ta eş zamanlı yapılan baskınlarda 27 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Diğer illerde de gözaltına alınan şüpheliler, Tekirdağ'a getirildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 8'i tutuklandı, 3'ü savcılıkça, 16'sı ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Putin'den ABD'ye uçak gemisi resti! Kinjal füze sistemi...
İsrail'den her kanlı saldırı sonrası aynı manipülasyon! Sırada 3. aşama mı var?
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ağaç gölgesinde yetişiyor! Çiftçilerin umudu oldu...
SON DAKİKA | ABD'den Gazze'ye insani yardım çağrısına veto
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı! Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Partide toplu istifa: Kimse kalmadı!
Son dakika: Canlı yayında İsrail vahşeti! A Haber yayını sırasında göstericiler vuruldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğru kafese
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA