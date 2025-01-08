Doğru tercih için yatay geçiş fırsatı

Tercih döneminde aday öğrencilere üniversite seçiminde kariyer danışmanlarının ve rehber öğretmenlerin, "Özellikle mutlu olacağınız yerleri seçin" önerisi kimi zaman adaylar tarafından dikkate alınmıyor ya da doku uyuşmazlığı sonradan fark ediliyor. Yatay geçiş dönemi ise, üniversite öğrencilerine eğitimlerine mutlu olacakları bölümlerde devam edebilmeleri için ikinci bir şans sunuyor. Bugün (9 Ocak 2025) başlayacak yatay geçiş başvuruları için pek çok üniversite öğrencisi hayallerine kavuşmak için harekete geçecek. Altınbaş Üniversitesi Eğitim, Tanıtım ve Rehberlik Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Tut, yatay geçişle ilgili merak edilenleri SABAH'a anlattı.

KURUM ARASI YATAY GEÇİŞ: Kurumlar arası yatay geçiş, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) belirlediği eşdeğer diploma programları arasında yapılabiliyor. Bu geçişi yapabilmek için öncelikle genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekiyor. Alternatif olarak, merkezi yerleştirme puanının yeterli olması ve ayrıca, YÖK'ün belirlediği kontenjanlara ve üniversitenin özel koşullarına dikkat edilmesi gerekir.

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ: Kurum içi yatay geçişte ise öğrencinin kayıtlı olduğu üniversite içinde farklı bir programa geçiş yapmasının sağlandığını ifade eden Ertuğrul Tut, "Burada da kontenjanlar ve üniversitenin belirlediği özel koşullar geçerlidir" dedi.

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ: Ertuğrul Tut, öğrencilerin, sınava girdikleri yıl aldıkları merkezi yerleştirme puanını kullanarak yatay geçiş yapabileceklerini dile getirdi. Ancak, puanın, geçiş yapılacak bölümün taban puanına denk ya da üzerinde olması gerektiğinin altını çizdi. ÖSYS kılavuzunda belirtilen özel koşulların sağlanması gerektiğini de hatırlatarak bu hakkın yalnızca bir kez kullanılabileceğini vurguladı.





MADDEYE DİKKAT

BAZI koşulların üniversitelerin mevzuatlarına göre farklılık gösterebileceğine dikkat çeken Ertuğrul Tut, "Bu sebeple mutlaka yatay geçiş için düşündüğünüz üniversite ile irtibata geçerek koşulları öğrenmenizde fayda var" dedi. Tut, yatay geçiş yapmayı düşünen öğrencilere tavsiyelerini 3 maddede özetledi.

1- Geçiş yapmak istediğiniz üniversitenin yerleşkesini mutlaka ziyaret edin.

2- Sağlıklı karar verebilmek için bölümdeki akademisyenlerle görüşün.

3- Üniversitenin mevzuatlarını ve özel koşullarını mutlaka öğrenin.