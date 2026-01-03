Doğu beyaza büründü

Tunceli'de yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Eksi 10 dereceleri aşan sıcaklıklar nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Ağlayan Kayalar dondu. Karayolunu kullanan sürücüler, donan kayaları fotoğraflarken, hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi 20 derecelere kadar düştü. son yılların en çetin kışı yaşanırken Ovacık ilçesinde gece sıcaklık eksi 28,3 ölçülürken kent merkezinde 18,2 dereceye kadar düştü. Soğuklar nedeniyle kent merkezine kadar uzanan Uzunçayır Baraj Gölü'nün büyük bölümü buz tuttu.

Bitlis'te günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı yerini dondurucu soğuk havaya bırakırken, karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düştüğü kentte, yürütülen yoğun çalışmalar sonucu 122 köy yolu ulaşıma açıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Alayağmur Köyü Zil Mezrası'nda yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 3,5 yaşındaki Lavin Şahin, yoğun kar yağışı ve olumsuz yol koşulları nedeniyle ambulansın ilerleyememesi üzerine greyderle hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl'de yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Kırkağıl Küme Evleri'nde, 100 yaşındaki diyaliz hastası UMKE ve 112 ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Bingöl Devlet Hastanesine ulaştırıldı.