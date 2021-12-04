Haberler Yaşam Haberleri Doğu buz tuttu
Giriş Tarihi: 4.12.2021

Doğu buz tuttu

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Doğu buz tuttu
Doğu'da, yüksek kesimlerde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı zorlaştırıyor. Erzincan'da, gece sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle araçların camları buz tuttu. Sabah yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, araçlarının camını kazıdı. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzurum'da 14, Kars'ta 15, Ağrı'da 17, Iğdır'da 3, Erzincan'da 5, Ardahan'da 19, Bayburt'ta 9, Tunceli'de 2 derece olarak kaydedildi. Ardahan'ın Göle ilçesinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceye kadar düştü. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgârın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Asgari ücret ile birlikte tüm gözler o kararda! Bütün maaşlar artabilir
Adil Öksüz nasıl sorgulandı? Tutuklanması için sevk eden emekli savcı Cihan Ergün tek tek anlattı
İYİ Parti'de deprem! İstifa eden 14 kişi MHP'ye katıldı
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları psikolojik bandı kıracak mı? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 3 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız
Son dakika: "Made in Turkey" ibaresi kaldırıldı! Her türlü yazışmada "Türkiye" ibaresi kullanılacak
Balıkesirli Sevim Yıldız'ın Başkan Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu: 'Koşturacağım senin için...'
Son dakika: Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı! Kartal üstünlüğünü koruyamadı...
Ayasofya'nın kedisi Kılıç'tan üzücü haber! Her yerde aranıyor...
CHP’li belediyeden takvim skandalı! Gezi unutulmadı ama 15 Temmuz unutuldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğu buz tuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA