Doğu buz tuttu

Doğu'da, yüksek kesimlerde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı zorlaştırıyor. Erzincan'da, gece sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle araçların camları buz tuttu. Sabah yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, araçlarının camını kazıdı. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzurum'da 14, Kars'ta 15, Ağrı'da 17, Iğdır'da 3, Erzincan'da 5, Ardahan'da 19, Bayburt'ta 9, Tunceli'de 2 derece olarak kaydedildi. Ardahan'ın Göle ilçesinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceye kadar düştü. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgârın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.