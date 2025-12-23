Doğu Ekspresi’nde yeni sezon coşkusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Garı'nda düzenlenen törenle Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 sezonu ilk seferini uğurladı. Ankara'dan Kars'a uzanan 1360 km'lik rotada yolcular karla kaplı dağların, derin vadilerin, tarihi dokunun ve kültürel zenginliklerin, kartpostal tadında manzaraların keyfini çıkarıyor.

60 SEFER YAPILACAK

2019'daki ilk seferinden bugüne kadar 81 binin üzerinde yolcu bu rüya gibi deneyimi yaşadı. Ankara–Kars yönünde; 27 Şubat 2026'ya kadar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars–Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer düzenlenecek. 8 adet konforlu yataklı vagondan ve 1 adet yemek vagonundan oluşan Turistik Doğu Ekspresi tren başına 160 yolcu kapasitesiyle hizmet sunacak. Böylece yeni sezonda 10 bin 800 seyahat tutkununa, Anadolu'nun büyüsü yaşatılacak. Turistik tren Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat; Kars-Ankara yönünde ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat duracak.

80 MİSAFİR ÖĞRENCİ

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın U-FEST gençlik festivalinde yapılan çekilişte isimleri belirlenen 80 öğrencinin de iki farklı seferde Turistik Doğu Ekspresi'nde misafir edilececeğini duyurdu.