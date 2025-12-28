Doğu Ekspresinin verdiği ilham denizlere taşınıyor! Turizmin yeni rotası: ‘Üç Deniz Turu’

Doğu Ekspresi'nin Ankara–Kars hattında oluşturduğu turizm fenomeni, Türkiye'de seyahat alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Nostaljik atmosferi, uzun yolculuğun romantizmi ve kültürel duraklarıyla kısa sürede bir cazibe merkezi haline gelen bu deneyim turizmde büyük bir sıçramaya yol açtı. Doğu Ekspresi'nin turizmde başlattığı ivmenin ardından şimdi gözler deniz yolculuğuna çevrildi. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde deniz turizmini canlandırmayı hedefleyen İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Doğu Ekspresi benzeri bir vizyonla İzmir'den Trabzon'a 7 duraklı, 9 günlük bir turistik rota planı hazırladı. İZKA'nın 2025 Üç Deniz Turu projesinin süreklilik kazanması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde yeni bir müdürlüğün kurulması veya Deniz Turizmi Daire Başkanlığı'nın yetkilendirilmesi ve düşük kar oranını veya maliyetin karşılanmasını yeterli gören kamu kurumlarının bu seferleri başlatabileceği vurgulandı. Bu rotanın aynı zamanda kıyı şehirlerinde konaklama, gastronomi ve kültürel etkinliklerin desteklenmesiyle bölgesel ekonominin canlanacağı ve vatandaşların denizle olan bağının güçleneceği belirtildi. Ege, Marmara ve Karadeniz'i birbirine bağlayan turistik gemi seferleriyle Türkiye'nin denizcilik kültürünün yeniden canlandırılması hedeflendi.

MALİYET DÜŞÜK TUTULURSA PATLAMA YAŞANABİLİR

Projede İzmir'den başlayarak Çanakkale, İstanbul, Amasra, Sinop, Samsun ve Trabzon limanlarını kapsayan 7 duraklı bir rota öngörüldü. Yolcular

durak noktalarında çevreyi gezebilecek ve Türkiye'nin doğal ile kültürel zenginliklerini deniz üzerinden keşfetme fırsatı bulacak. Gemilerde restoranlar, sanat galerileri, cep sinemaları, nostaljik eğlence alanları vs. gibi mekanlar yer alacak. Denizcilik tarihinde önemli bir yere sahip olan şehirlerarası feribot seferleri, uzun yıllar boyunca İzmir, İstanbul ve Karadeniz hattında hem ulaşım hem de ticaret için kullanıldı. Proje hayata geçtiğinde karayolu ve havayolu taşımacılığının gelişmesiyle zamanla önemini yitiren bu seferlerin yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Özellikle maliyet hesabının düşük olması halinde, Türkiye'de deniz turizminde adeta bir patlama yaşanacağı ve gemi seferlerinin hak ettiği yeri alacağı öngörülüyor.