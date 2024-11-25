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Giriş Tarihi: 25.11.2024 10:07 Son Güncelleme: 25.11.2024 10:47

Doğu Karadeniz Bölgesi beyaza büründü

Doğu Karadeniz Bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte Trabzon,  Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane’nin  yüksek kesimlerinde kalan bir çok ilçede  taşımalı  eğitime bir gün ara verildi. Karayolları ekipleri bölgede  kardan dolayı kapanan yolları açmak için gece gündüz mücadelesini sürdürüyor. Kar özlemi çeken vatandaşlar 1820 metre rakımda bulunan eski Zigana Geçidine gelerek  karın üstünde horon  oynanıp gönüllerince Kar'ın keyfini çıkardı. SABAH'A konuşan vatandaşlar ,” kar bize gelmeyince biz Kar'a geldik. Kar üstünde horon oynayarak keyfini çıkardık” dediler.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Doğu Karadeniz Bölgesi beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce turuncu kodlu uyarısının ardından Doğu Karadeniz Bölgesinin yüksek kesimlerinde yağan kar etkili oldu. Bölgede bulunan Trabzon, Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane'nin yüksek ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kar özlemi çeken vatandaşlar ise Gümüşhane il sınırındaki 1820 metre rakımda bulunan eski Zigana Geçidine gelerek karın üstünde horon oynanıp gönüllerince karın keyfini çıkardı. Zigana geçidinde karın keyfini çıkardığını ifade eden Selma Koz ise ailecek buraya koştuk.

Temiz havada bol oksijen aldık. Karda hayat bambaşka. Bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekildik, kar üstünde gönlümüzce eğlendik" İlhan Söğüt ise, arkadaşlarımız buraya gelerek karda müthiş eğlendik.

Kar üstünde horon ve kolbastı oynadık. Bu güzellik her şeye bedel" dedi. Zübeyde Çağlar ise, merkeze kar henüz düşmedi. Bizde karın peşine geldik. Zirvede kar üstünde horon oynayarak keyfini çıkardık. Temiz hava ve bol oksijen iyi geldi" dedi.

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Doğu Karadeniz Bölgesi beyaza büründü
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