Doğu Karadeniz Bölgesi beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce turuncu kodlu uyarısının ardından Doğu Karadeniz Bölgesinin yüksek kesimlerinde yağan kar etkili oldu. Bölgede bulunan Trabzon, Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane'nin yüksek ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kar özlemi çeken vatandaşlar ise Gümüşhane il sınırındaki 1820 metre rakımda bulunan eski Zigana Geçidine gelerek karın üstünde horon oynanıp gönüllerince karın keyfini çıkardı. Zigana geçidinde karın keyfini çıkardığını ifade eden Selma Koz ise ailecek buraya koştuk.

Temiz havada bol oksijen aldık. Karda hayat bambaşka. Bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekildik, kar üstünde gönlümüzce eğlendik" İlhan Söğüt ise, arkadaşlarımız buraya gelerek karda müthiş eğlendik.

Kar üstünde horon ve kolbastı oynadık. Bu güzellik her şeye bedel" dedi. Zübeyde Çağlar ise, merkeze kar henüz düşmedi. Bizde karın peşine geldik. Zirvede kar üstünde horon oynayarak keyfini çıkardık. Temiz hava ve bol oksijen iyi geldi" dedi.