Doğu Karadeniz’den rekor başlangıç! Yılın ilk ayında 125,5 milyon dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'den 2026 yılının Ocak ayında gerçekleştirilen ihracat 125 milyon 592 bin doları bulduğu, Trabzon 73,7 milyon dolar, Rize 30,1 milyon dolar, Gümüşhane 16,9 milyon dolar ve Artvin 4,8 milyon dolarlık ihracat ile bölge ekonomisine katkı sağladı. Geçen yılın aynı dönemine göre Rize'de ihracat yüzde 671, Gümüşhane'de yüzde 96 artarken, Trabzon'da yüzde 26 ve Artvin'de yüzde 17 düşüş görüldüğü belirtildi.

MADEN VE METAL SEKTÖRÜ ZİRVEDE

Bölgede en çok ihracat yapılan sektör 44,7 milyon dolarla maden ve metaller oldu. Onu 26,7 milyon dolarla fındık, 22,8 milyon dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 12,8 milyon dolarla yaş meyve ve sebze takip etti.

DÜNYAYA AÇILAN KAPI

Doğu Karadeniz'den Ocak ayında 85 ülkeye ihracat yapıldı. En fazla ,Kanada yüzde 1418 artış, Rusya yüzde 64, Gürcistan yüzde 21 düşüş, İtalya yüzde 77 düşüş Çin yüzde 6 düşüş yaşandı. Bölgeden ayrıca Malezya, Tunus, Fil Dişi Sahili, Vietnam, Filipinler, El Salvador, Tayvan, Arjantin, Lübnan, Endonezya, Güney Afrika, Slovakya, Mozambik, Ekvador, Dubai, Moritanya, Maldivler, Letonya, Bahreyn ve Bangladeş'e de ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, bu yükselişin bölgenin ekonomik çeşitliliğini ve küresel pazardaki rekabet gücünü ortaya koyduğunu belirterek, özellikle Rize ve Gümüşhane'nin ihracattaki büyük artışı dikkat çekiyor.