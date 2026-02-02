Doğu Karadeniz’e fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde 2 Şubat 2026 Pazartesi günü fırtına bekleniyor. Güney yönlerden esmesi öngörülen rüzgarın kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi. Rüzgarın iç kesimlerde 50–70 kilometre/saat hızla esmesi, yüksek kesimlerde ise hızının 80 kilometre/saate kadar çıkması bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın gün boyunca etkisini sürdürebileceğini belirtti.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği kaydedildi. Ayrıca soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile çığ tehlikesine karşı da dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Fırtına uyarısının 2 Şubat saat 00.00 ile 23.59 arasında geçerli olacağı bildirildi.

Ayrıca, şiddetli rüzgar ve fırtınaya karşı gerekli tedbirlerin alınmasını isterken, özellikle açık alanlarda ve yüksek kesimlerde bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Baca gazı zehirlenmelerine karşı soba ve doğalgaz bacalarının kontrol edilmesi, çığ riski bulunan bölgelerde ise dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.