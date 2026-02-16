Doğuda çığ denizlerde fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara
(Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Antalya
çevrelerinin sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; gece saatlerinde İzmir
, Aydın
ve Manisa
çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklenirken, bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışların gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
Meteoroloji kuvvetli rüzgar beklenen Aydın, Çanakkale, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Muğla için sarı kodlu uyarı yaptı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor. Uzmanlar özellikle yüksek rakımlı bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına, Marmara ve Batı Karadeniz'de ise fırtına bekleniyor. Denizcilerin ve balıkçıların dikkatli olması gerektiği bildirildi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde üreticiler, sel ve hortum afetlerinin ardından bu kez heyelanla mücadele ediyor. Kumluca'da yaklaşık 1 aydır aralıksız devam eden sağanak nedeniyle suya doyan toprak, yer yer kayarak heyelana dönüştü. Meydana gelen heyelanlarda, yer altından geçen içme suyu hatlarının zarar gördüğü, öğrenildi.
ANTALYA'DA SEL GITTI, IZI KALDI
Antalya'da sağanak yağışta; barajlar taştı, köprüler yıkıldı, yollar göle döndü, heyelanlar sonucu evler boşaltıldı. Yüzlerce dönüm seralar suya gömüldü. Selden geriye yüz milyonlarca lira zarar ve çamur kaldı. Selin boyutu havadan görüntülendi.