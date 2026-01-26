Doğu’da kar Antalya’da sel

Yurdun pek çok bölgesinde, soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Erzurum'da özellikle yüksek kesimlerdeki dereler, bitki ve ağaçlar buz tuttu, Kars'ta yağışın ardından bazı araçlar kara gömüldü, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı, araçlar kar altında kaldı. Çatılarda oluşan uzun buz sarkıtları için belediye ekipleri çalışma başlattı. İl Özel İdaresi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti. Ardahan'da da yerlerde buzlanma meydana gelirken Sivas'ta kar kalınlığı 2 metreyi aştı.Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği Adıyaman'daki "Gölbaşı Gölü", kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. Göl yüzeyinin donması ve kar yağması, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu.Antalya'da 6 saatte metrekareye 190 kilogram yağış düştü. Kumluca, Aksu ve Serik ilçelerinde yüzlerce dönüm seralık alan sular altında kaldı, yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı.Seralar su altında kalırken portakal ve limon bahçelerinde hasar oluştu.