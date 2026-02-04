Doğu’da kar Güneyde deniz keyfi

Yurdun doğusunda kar etkisini sürdürüyor. Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji yetkilileri buzlanma ve don uyarısı yaptı. Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aşmasına rağmen ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hakkâri-Van karayolunda farklı noktalara düşen çığ, karayolları ekiplerince temizlendi. Kentte etkili olan yağmur nedeniyle Arslankaya Tüneli yakınındaki iki noktaya çığ düştü. Karayolları ekipleri, yürüttükleri çalışmayla yoldaki kar yığınını temizledi. Van'ın Çaldıran ilçesinde 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde yol açma çalışması sırasında karayollarına ait kar küreme aracı devrildi. Kazada, araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Çaldıran-Doğubayazıt karayolu üzerinde bulunan Tendürek Geçidi'ndeki Soğuksu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, aracı kullanan Erkan Uzun (44) ile yardımcısı Özgür Yıldız'ın (48) hayatını kaybettiği belirlendi.

GÜNEŞİ GÖREN DENİZE KOŞTU

Antalya'da hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu Konyaaltı Kumsalı'nda aldı. Bazıları beyaz karlı kaplı Beydağları manzarasında denizin keyfini çıkardı. Birçok vatandaş ise insanın içini ısıtan Akdeniz güneşinde kumsalda dinlenmeyi tercih etti. Bazıları ise güzel havanın tadını piknik yaparak çıkardı.