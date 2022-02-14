Haberler Yaşam Haberleri Doğu’da kar ve soğuk hava devam ediyor
Giriş Tarihi: 14.2.2022 11:00 Son Güncelleme: 14.2.2022 11:05

Doğu’da kar ve soğuk hava devam ediyor

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Doğu’da kar ve soğuk hava devam ediyor

Doğu Anadolu’da devam eden soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bölgede tipi nedeniyle kapanan yolları açılması için ekipler gece gündüz çalışıyor. Ardahan’da sıcaklıklar -27 dereceye kadar düşerken, sis nedeniyle görüş mesafesi de 30 metreye kadar düştü.

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava kar yağışları devam ediyor. Bölgede özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Bölgede neredeyse tüm su kaynakları donarken, tipini nedeniyle kapanan yolların açılması için ise Karayolları ve Belediye ekipleri 7/24 esaslı görev yapıyor. Erzurum'da kapanan 31 yerleşim yeri gerçekleştirilen çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede sis ve buzlanma nedeniyle yollarda uygulama noktalarındaki jandarma trafik ekipleri ise sık sık sürücüleri, olası kazalara karşı uyarılarda bulunuyor.

Dondurucu soğukla birlikte ağaçların Kırağı tuttuğu Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 27 derece ölçüldü. Türkiye'de en düşük hava sıcaklığının görüldüğü kentte bugün sis de etkili oldu. Görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü. Ardahan kent merkezinde de hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye kadar düşmesi, ağaç dallarının kırağı tutmasına neden oldu. Sabah saatlerinde kırağıyla kaplı ağaç dallarının görüntüsü vatandaşlar tarafından da beğeniyle izleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Komşu ülkeler art arda sallanıyor: 6.2 büyüklüğünde deprem
Hazal Kaya, oğlu Fikret'in yanlış söylediği kelimenin dövmesini yaptırdı: Unutmamak için yazdırdım
Son dakika: Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
Bursa’da yaşanan polis cinnetinde şoke eden detaylar
Son dakika haberi: EPDK'dan elektrik ücretleriyle ilgili açıklama
Son dakika | SABAH, ihanetin merkezini buldu! Kiralık evde devlete kumpas!
Kaymakamlık müdüründen görülmemiş tuzak! Manukyan'ın dairelerine sahte belgelerle çöktü
Kim Milyoner Olmak İster Şanlıurfalı Hikmet'in hayatını değiştirdi! Kazandığı parayla bakın ne yaptı
BAE'de Başkan Erdoğan için hazırlık yapıldı! Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı
Son dakika haberi: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de acil durum! Rusya ve ABD'den peş peşe açıklamalar: Tahliyeler başladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğu’da kar ve soğuk hava devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA