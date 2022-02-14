Doğu’da kar ve soğuk hava devam ediyor

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava kar yağışları devam ediyor. Bölgede özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Bölgede neredeyse tüm su kaynakları donarken, tipini nedeniyle kapanan yolların açılması için ise Karayolları ve Belediye ekipleri 7/24 esaslı görev yapıyor. Erzurum'da kapanan 31 yerleşim yeri gerçekleştirilen çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede sis ve buzlanma nedeniyle yollarda uygulama noktalarındaki jandarma trafik ekipleri ise sık sık sürücüleri, olası kazalara karşı uyarılarda bulunuyor.

Dondurucu soğukla birlikte ağaçların Kırağı tuttuğu Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 27 derece ölçüldü. Türkiye'de en düşük hava sıcaklığının görüldüğü kentte bugün sis de etkili oldu. Görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü. Ardahan kent merkezinde de hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye kadar düşmesi, ağaç dallarının kırağı tutmasına neden oldu. Sabah saatlerinde kırağıyla kaplı ağaç dallarının görüntüsü vatandaşlar tarafından da beğeniyle izleniyor.