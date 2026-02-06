Doğu’da Sibirya soğuğu

Yurdun doğu bölgelerinde Sibirya soğuklarını aratmayan hava koşulları hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor.Erzurum'da son günlerde aralıklarla etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmaya devam ediyor. Belediye ekiplerinin kaldırım ve caddelerde temizlik çalışması yaptığı kentte, vatandaşlar da iş yerlerinin önündeki karı temizledi. Ekipler ayrıca buzlanma nedeniyle yollarda tuzlama çalışması yürütüyor.Ardahan'da da kar yağışı etkili olurken, Göle ve Damal ilçelerinde dondurucu soğuklar etkili oluyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada, bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.Bingöl'de önceli günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken Yayladere ilçesine bağlı Çalıkağıl köyünde meydana gelen elektrik kesintisi, helikopter destekli operasyonla giderildi. Yoğun kar yükü nedeniyle enerji nakil hattında bulunan iki elektrik direğinin devrilmesi sonucu bölge elektriksiz kaldı. Kar kalınlığının yer yer metreleri bulduğu, yolların ulaşıma kapandığı bölgede karadan müdahale mümkün olmayınca, çalışma havadan gerçekleştirildi. Dondurucu soğuk altında yürütülen yoğun ve titiz çalışmalar sonucunda devrilen elektrik direkleri onarılarak enerji nakil hattı yeniden devreye alındı.