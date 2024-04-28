Doğu’da yaban hayvanları için 7/24 mesai

Diyarbakır'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yaban hayvanlarının tedavisi ve bakımı için 7/24 mesai yapıyor. Çeşitli nedenlerle doğal yaşam alanlarında yaralanan, zehirlenen ve yardıma muhtaç hale gelen kurt, alaca sansar, çakal, oklu kirpi, yaban kedisi, dağ keçisi, kaçakçılardan kurtarılan yavru sincaplar ile Fırat kaplumbağası, kara leylek, şahin, kartal ve puhu gibi nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar DKMP Genel Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle kentte kurulan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriliyor. Yaban hayvanları üzerine çalışma yürüten veteriner hekim Kasım Ertürk ve Emre Yalçın, DÜ Veteriner Fakültesi'ndeki akademisyenlerin de katkısıyla merkezde bulunan ameliyathanelerde, rehabilitasyon birimlerinde, gözlem ve karantina odalarında yaban hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapıyor. Tedavi edilen yaban hayvanlarının bir kısmı yeniden doğayla buluşurken bir bölümünün ise uçma ve yürüme yetisini kaybettiği için merkezde bakımına devam ediliyor.