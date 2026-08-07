‘Doğum günümde kollarımda öldü’

İstanbul'dan Sakarya'nın Arifiye ilçesine 28 Temmuz'da, yaz tatili için ablasıyla birlikte aile dostlarının evine giden 14 yaşındaki Murat İmrağ, 28 Temmuz'da evde 16 yaşındaki Y.D.S. tarafından başından vurularak öldürüldü. Olaydan sonra tutuklanan Y.D.S. önce 'intihar etti' dedi, daha sonra ise kazara olduğunu söyledi.

NEHİR'DEN KARDEŞİNE MEKTUP

Murat İmrağ'ın kendisi gibi tekvandocu olan ablası Nehir Oruç İmrağ, olay günü kardeşinin kollarında öldüğünü söyledi. Nehir yaşadığı duyguları sosyal medyadan şu satırlarla anlattı: "Murat'ım. Seni hayatının başındayken bizden kopardılar. İçimde tarif edemediğim bir özlem var. Her gün aklımdan aynı cümle geçiyor; 'Keşke seni koruyabilseydim.' Affet beni güzel gözlüm, doğum günümde tabutun çıktı. Sen sadece kardeşim değildin; en büyük dayanağım, en güvenli limanım, sırdaşım, beni her zaman her şeyden koruyan kahramanımdın. Her gün, her nefeste seni özlüyorum. Senin için adalet yerini bulana kadar sesim susmayacak. Mekânın cennet olsun rahat uyu kardeşim. Sen hep kalbimin en güzel yerinde yaşayacaksın. Sonsuza kadar kalbimdesin Murat. Kollarımda son nefesini veren canım kardeşim, meleğim."