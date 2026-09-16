Doğum gününde facianın eşiğinden dönüldü: Plastik süsü yiyen genci Heimlich manevrası kurtardı

'BOĞAZINDA PASTANIN SÜSÜ KALDI'

Heimlich manevrasını gence uygulayan Şengül Yılmaz ise "Hasta olduğunu düşünmeye başladım. Personele sordum 'Neyi var' diye, onlarda aynısı söylediler. Daha sonra onlar hızla ilerlemeye başladılar otoparka doğru. Arkadaşları geri geldi, 'Ne problem var' dedim, 'Boğazında pastanın süsü kaldı' dedi. 'Yardım ister misiniz, yardım edebilirim. Eğitimim var' dedim. 'Çok seviniriz' dediler. Eşimle beraber otoparka yöneldim, 'Yardım ister misin' dedim zaten cevap veremedi, tam tıkanmaya geçmişti. O noktada ben hemen Heimlich manevrasına başladım. 1, 2, 3. hamlede zaten 'Yuttum abla' dedi, daha sonra rahatladı. Bence Heimlich manevrası eğitimini her yetişkinin alması gerekiyor. Her restoranın, her işletmenin muhakkak alması gerekiyor. Hayatımızda küçücük bir ilk yardım ilk saniyeler çok önemli bugün de bunu görmüş olduk. Herkesin alması ve zorunlu hale getirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör