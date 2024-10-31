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Giriş Tarihi: 1.11.2024

Doğum gününde kaza kurbanı oldu

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Oğuzhan Polat’ın doğum günü olduğu öğrenildi

Doğum gününde kaza kurbanı oldu
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, önceki gece E.K.'nın kullandığı otomobil, Akbaş Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki metal aydınlatma direğine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Oğuzhan Polat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 16 yaşındaki Polat'ın, aynı zamanda doğum günü olduğu ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa'da ise sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir hafriyat kamyonu, Nuri Müçek'in kullandığı otomobile çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve oğlu Yakup Müçek ağır yaralandı. Nuri Müçek hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Oğlu Yakup Müçek'in durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Doğum gününde kaza kurbanı oldu
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