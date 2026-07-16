Haberler Yaşam Haberleri Doğum sonrası hayatını kaybetmişti: Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
Giriş Tarihi: 16.07.2026 22:15

Doğum sonrası hayatını kaybetmişti: Kadın doğum uzmanı tutuklandı!

Şanlıurfa'da, Edanur Yaman isimli kadının, özel bir hastanede doğum yaptıktan sonra durumu ağırlaştı. Yaman sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtildi.

DHA Yaşam
Doğum sonrası hayatını kaybetmişti: Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
  • ABONE OL

Olay, Şanlıurfa'da özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre Edanur Yaman, 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30'da özel bir hastanede doğum yaptı.

Sezaryen doğumun ardından sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hasta, 15 Temmuz 2026 tarihinde ileri tetkik ve tedavi amacıyla Harran Üniversite Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yaman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün saat 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Münevver Zehra Davutoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemede 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanın kesin ölüm nedeninin yapılacak adli tıp ve tıbbi bilirkişi incelemeleri sonucunda belirleneceği belirtilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ŞANLIURFA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğum sonrası hayatını kaybetmişti: Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA