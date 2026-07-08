Doğum yapanlar artık yalnız kalmayacak! Tam 40 gün boyunca takip ebeler annelerin kapısını çalacak

EV ZİYARETLERİ YENİDEN YAPILACAK

Emzirme sürecinin sağlıklı devam etmesinin de öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu vurgulayan Tekin, emzirme tekniklerini öğrettiklerini ifade etti. Ebelerin anneleri evlerinde de ziyaret ettiğini söyleyen Tekin, önümüzdeki dönemde ev ziyaretlerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini anlatarak, "Eskiden ebeler doğum yapan anneleri evlerinde ziyaret ederdi. Bu uygulamayı yeniden güçlendirmek istiyoruz. Anneyi kendi yaşam alanında değerlendirmek, aile dinamiklerini görmek ve doğru sağlık bilgisini doğrudan aileye ulaştırmak çok kıymetli" ifadesini kullandı.

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