Doğum yapanlar artık yalnız kalmayacak! Tam 40 gün boyunca takip ebeler annelerin kapısını çalacak

Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, lohusalık polikliniğinde annelerin fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan kapsamlı şekilde değerlendirildiğini söyledi.
ANNELER İLK 40 GÜN YALNIZ KALMAYACAK
Tekin, "Gebelik döneminden başlayarak doğum ve doğum sonrasını kapsayan bütüncül bakım modeli uyguluyoruz. Gebelik, 9 aylık sürecin tamamlanmasıyla bitmiyor. Doğum yapan her annenin ilk 40 günlük süreçte yakından takip edilmeli. Anneler randevulu ya da randevusuz başvurabiliyor, ebeler tarafından kapsamlı değerlendiriliyor. 2026 yılının ilk 5 ayında Lohusalık Polikliniğimizde toplam 3 bin 618 muayene ve takip ettik. Bin 423 annemizi doğum sonrası kontrole aldık" diye konuştu.
DEPRESYON ERKENDEN ÖNLENİYOR
Dünya genelinde doğum sonrası depresyon görülme sıklığının yüzde 15-20 civarında olduğuna dikkat çeken Tekin, "Türkiye'de yapılan çalışmalarda bu oran yüzde 12 ile yüzde 50 arasında değişebiliyor. Özellikle doğum sonrası ilk 2 hafta ruh sağlığı açısından kritik. Lohusalık polikliniğimizde depresyon ölçeği uyguluyoruz. Riskli bulunan annelerimizi aynı birim içerisinde görev yapan psikoloğumuza yönlendiriyoruz" dedi.
EV ZİYARETLERİ YENİDEN YAPILACAK
Emzirme sürecinin sağlıklı devam etmesinin de öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu vurgulayan Tekin, emzirme tekniklerini öğrettiklerini ifade etti. Ebelerin anneleri evlerinde de ziyaret ettiğini söyleyen Tekin, önümüzdeki dönemde ev ziyaretlerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini anlatarak, "Eskiden ebeler doğum yapan anneleri evlerinde ziyaret ederdi. Bu uygulamayı yeniden güçlendirmek istiyoruz. Anneyi kendi yaşam alanında değerlendirmek, aile dinamiklerini görmek ve doğru sağlık bilgisini doğrudan aileye ulaştırmak çok kıymetli" ifadesini kullandı.