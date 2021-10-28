DOKA’da devir teslim

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) Uzungöl'de gerçekleştirilen 145'inci Yönetim Kurulu Toplantısı Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de gerçekleştirildi.

Dursun Ali İnan Müzesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Rize Valisi Kemal Çeber, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Giresun Valisi Enver Ünlü, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Gümüşhane TTSO Başkanı İsmail Akçay ve Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt katıldı.

DÖNEM BAŞKANI VALİ USTAOĞLU OLDU

DOKA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Rize Valisi Kemal Çeber, Dönem Başkanlığı görevini Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'na devretti.

YEŞİL MUTABAKAT KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda öncelikli olarak "Yeşil Mutabakat" konusunda bölgede yapılabilecek çalışmalar görüşüldü. Avrupa Birliği 2019 yılında iklim ve ekonomik değişim politikası olarak kurguladığı, Avrupa Yeşil Mutabakatını açıklamıştı. Bu mutabakata göre 2021 yılında Resmi Gazete 'de 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı' yayımlandı. Toplantıda, bu çerçevede; karbon düzenlemelerinden yeşil ekonomiye ve sürdürülebilir tarım ve iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar geniş çerçevede eylemlerin bulunduğu plan görüşüldü.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER' ÜZERİNDE DURULDU

Ayrıca son yıllarda DOKA'nın odaklandığı 'Coğrafi İşaretli Ürünler' konusu gündem maddeleri arasında yer aldı. Bu kapsamda, 2014 yılında bölgede 7 olan coğrafi işaret tescilinin bu yıl itibarıyla 55'e ulaştığı bilgisi verilen toplantıda, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın coğrafi işaretli ürünlere özel olarak çıktığı mali destek programında 14 projenin desteklendiği belirtildi.