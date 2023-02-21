Doktor çift ve 3 çocuğu depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki evlerinde yakalanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dahiliye Bölümü'nde ihtisas yapan Dr. Ali Kahya (38), aile hekimi eşi Betül (37) ve çocukları 4 aylık Alya, Ece (6) ve Elif (8) yıkılan binanın enkazında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sonucu 4. günde Kahya ailesinin cenazelerine ulaşıldı. Aile Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunu, gelinini ve torunlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan dede Yaşar Kahya (70) duygularını SABAH'a anlattı. Kahya, "Deprem olunca hemen Maraş'a gittik. 4 gün boyunca orada bekledik ama acı haberi aldık. Çocuklar yıllarca Afşin'de görev yaptıktan sonra son 2 yıldır da merkezde çalışıyorlardı. Gelinim Betül yeni doğum yaptığı için izindeydi. Eşim sık sık Maraş'a giderdi. Hatta depremden bir gün önce pazar günü de gidecekti, son anda vazgeçti" dedi.