Haberler Yaşam Haberleri Doktor çift ve 3 çocuğu depremde hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 22.2.2023

Doktor çift ve 3 çocuğu depremde hayatını kaybetti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Doktor çift ve 3 çocuğu depremde hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki evlerinde yakalanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dahiliye Bölümü'nde ihtisas yapan Dr. Ali Kahya (38), aile hekimi eşi Betül (37) ve çocukları 4 aylık Alya, Ece (6) ve Elif (8) yıkılan binanın enkazında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sonucu 4. günde Kahya ailesinin cenazelerine ulaşıldı. Aile Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunu, gelinini ve torunlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan dede Yaşar Kahya (70) duygularını SABAH'a anlattı. Kahya, "Deprem olunca hemen Maraş'a gittik. 4 gün boyunca orada bekledik ama acı haberi aldık. Çocuklar yıllarca Afşin'de görev yaptıktan sonra son 2 yıldır da merkezde çalışıyorlardı. Gelinim Betül yeni doğum yaptığı için izindeydi. Eşim sık sık Maraş'a giderdi. Hatta depremden bir gün önce pazar günü de gidecekti, son anda vazgeçti" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 'Kızılay nerede?' diyen Kılıçdaroğlu'na: Be ahlaksız, be namussuz, be adi...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP İzmir'de de 11 yıl kentsel dönüşümü engelledi! Vatandaşlar bu sözlerle tepki göstermişti: Birilerinin ölmesi mi gerekiyor?
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
12 kişiye mezar olmuştu: Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi bakın kim çıktı!
Rönesans Rezidans onlarca insana mezar olmuştu... Dr. Şebnem mucize kurtuluşu anlattı
Başkan Erdoğan "İlk sözleşmeleri imzaladık" diyerek duyurdu: Deprem bölgesinde inşa süreci başlıyor
Normale dönmeyin
İnşaat işçisinin korkunç itirafları
ARKADAŞINA GÖNDER
Doktor çift ve 3 çocuğu depremde hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA