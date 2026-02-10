Doktor çiftin ilginç boşanma davası: Eşini eşcinsel olmakla suçladı! Eski sevgilisi tanık oldu

ESKİ SEVGİLİ TANIK OLDU

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında U.G. isimli erkeğin eski sevgilisi tanık olarak dinlendi. Eski sevgili ifadesinde, "Biz U.G. ile evlenmeden 1 yıl önce ayrıldık. Kendisiyle sevgili olduğumuz dönemlerde U.G.'nin cinsel yönden herhangi bir rahatsızlığını veya farklı bir yönelimine şahit olmadım" dedi.

Tarafları Adli Tıp Kurumu'na sevk eden mahkeme, cinsel birleşmesini engelleyecek şekilde bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığı, varsa cinsel birleşmenin kimden kaynaklı olarak gerçekleştirilmediği ve tedavi ile iyileşip iyileşmeyecekleri hususunda rapor düzenlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.