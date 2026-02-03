Doktor dehşet saçtı

Çanakkale'nin Kepez Hamidiye Mahallesi'nde bir doktor önce tartıştığı hemşire eşini, ardından kendisini bıçakla yaraladı. Bir maden şirketinde işyeri hekimi olarak görev yahan Doğa Üçtepe (33) ile hastane kantininde görevli eşi Ecenur Üçtepe arasında tartışma çıktı. Eşinin mutfaktan ekmek bıçağı aldığını gören Ecenur Üçtepe yatak odasına kaçarak kapıyı kilitledi. Kapıyı kırarak içeri giren Doğa Üçtepe, eşini defalarca bıçakladı. Yaralanan Ecenur Üçtepe, komşularından yardım istemek için bağırmaya başladı. Ancak eşini merdiven boşluğunda yakalayan Doğa Üçtepe, burada da eşini bıçakladı. Ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, Doğa Üçtepe son olarak bıçağı kendi göğsüne sapladı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ecenur Üçtepe ameliyata alınırken, Doğa Üçtepe'nin de hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu kaydedildi.