Doktor eşini öldüren kocaya istenen ceza belli oldu

Kendisini mühendis olarak tanıtıp evlenen dolandırıcı Mehmet Erdoğan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Erdoğan'ı vahşice katletmiş oğlunu da depoda kilitli tutmuştu. Başına aldığı darbe nedeniyle tedavi gören çocuk elleri, ayakları ve ağzı bantlanarak atıldığı tripleks villanın deposundan 13 saat sonra sürünerek kurtulduğu ortaya çıkmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan soruşturma tamamlandı. İddianamede, Mehmet Erdoğan'ın önce eşi Zeynep Erdoğan'ı darbettiği ve 315 bin lirasına el koyduğu için Erdoğan hakkında soruşturma açıldığı belirtildi. İddianamede, sanığın 'dolandırıcılık' 'kredi ve banka kartlarının kötüye kullanılması' ve 'hırsızlık' suçlarından kaydının bulunduğu ifade edildi. Erdoğan hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından ise 7 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istendi.

KAFASINA VURARAK KARTLARIN YERİNİ SORDU

Erdoğan hakkında hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Zeynep Erdoğan'ın oğlu mağdur A.A., Mehmet Erdoğan'ın uyurken kafasına sert bir cisimle vurduğunu, annesinin kredi kartı ve evrak çantasının yerini sorduğunu, ardından el ve ayaklarını bağlayarak kendisini bodruma kilitlediğini söyledi. Sanık Erdoğan da savunmasında, tartışma esnasında eşinin saldırısına uğradığını, kendisini korumak için bıçak aldığını ancak sonrasında yaşananları hatırlamadığını öne sürdü.

SAVUNMAK AMACIYLA YAPTIĞI İFADESİ ÇÜRÜTÜLDÜ

Erdoğan'ın kendisini savunmak amacıyla hareket ettiğine dair bir bulgu elde edilmediği anlatılan iddianamede, "Şüpheli, maktulün vücudunda ölüme sebep olabilecek nitelikte 5 bıçak darbesiyle ölüme sebebiyet verdiği ve eşe karşı öldürme suçu işlediği, her bıçak darbesinin tek başına ölüm sonucunu doğurabilecek nitelikte olması nedeniyle şüphelinin atılı suç yönünden kastının yoğunluğuna dalalet ettiği, bu anlatılma olay anında 'kendisini savunduğu ve kendisini kaybettiği' savunmasının itibar edilebilir nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır denildi.