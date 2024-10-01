Doktor kız hemşire babasıyla çalışıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Şerife Karaman, hemşire olan babası Şevket Karaman'ın 2011 yılından beri görev yaptığı Alaşehir Devlet Hastanesi'ne atandı. Kızının ilk gününde onunla birlikte acil serviste görev yapan Şevket Karaman, büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Karaman, "Bu benim için çok gurur verici, herkese nasip olsun inşallah. Duygular tarif edilmez, yaşanarak daha güzel. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Doktor Şerife Karaman ise "Çok güzel bir duygu. Tarif edilebilecek bir duygu değil. Birlikte çalışmak gerçekten çok güzel, umarım herkese böyle bir yaşamak, nasip olur" dedi. Hastalardan Süleyman Arı ise "Doktorum çok iyi, çok memnunum" ifadelerini kullandı. DHA