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Giriş Tarihi: 16.09.2026

Doktor olup köye döndüler

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Doktor olup köye döndüler
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinin köylerinde büyüyen Dr. Enes Beğen ve Dr. Özgür Göloğlu, çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştürerek doktor oldu. İki genç hekim, atamalarının ardından görev yapmak üzere Delice Devlet Hastanesi'ne döndü. Köylerinde başlayan doktorluk hayali, yıllar süren eğitim ve yoğun emeğin ardından gerçeğe dönüştü. Tıp fakültesini başarıyla tamamlayan Beğen ve Göloğlu, bu kez doğup büyüdükleri topraklara beyaz önlükleriyle geldi. Çocukluklarının geçtiği ilçeye doktor olarak dönmenin mutluluğunu yaşayan iki genç hekim, artık kendi memleketlerinin insanlarına sağlık hizmeti verecek.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KIRIKKALE

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Doktor olup köye döndüler
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