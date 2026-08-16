Doktor Özlem’in ölüm nedeni belli oldu

İzmir
'de hayatını kaybeden haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu. 48 yaşındaki Özlem Gültekin'in bir hafta önce göğüs ameliyatı olduğu, vefat ettiği gün ağrıları olduğu için kendi kendine anestezi uygulayınca bilincini kaybettiği belirlendi.
Ayrıca Özlem Gültekin'in evinde ve kliniğinde yapılan aramalarda yeşil reçeteli uyuşturucu etken madde içeren haplar bulundu. Talihsiz doktorun ölümünde hapların etkisinin olup olmadığı otopsi sonucu belli olacak.
Haber spikeri Erhan Çelik ile 2019'da evlenen Op. Dr. Özlem Gültekin önceki gün sahibi olduğu klinikte fenalaşarak hayatını kaybetti.
Özlem Gültekin'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz doktorun cenazesine İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.
Gültekin'in cep telefonu da muhafaza altına alındı. Telefonun incelenmesi için İzmir 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nden karar alındı. Öte yandan Gültekin'in kliniğine ait güvenlik kamerası görüntülerine de el konuldu. Görüntülerin incelenmesinin sürdüğü öğrenildi.