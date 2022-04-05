Doktor Zeynep Erdoğan cinayetinde istenen ceza belli oldu

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Tanık ifadesine karşı tarafların beyanları alındıktan sonra mahkeme esas hakkında mütalaasını açıklaması için Cumhuriyet Savcısına söz verdi. Savcı, sanığın eşi Zeynep Erdoğan'ı tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdüğünü, daha sonra da delilleri yok etmek için Erdoğan'ın oğlu A.A'nın başına sert bir cisimle vurarak beyin kanaması geçirmesine neden olduğunu, baygın halde iken domuz bağı ile bağlayarak evin bodrum katına kilitleyerek kaçtığını, bu nedenle sanığın, 'Eşi kasten öldürme', 'Öldürmeye teşebbüs' ve 'Hürriyetten yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanık ve avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.