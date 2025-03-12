Doktora darp girişimi kamerada

Diyarbakır'da beyzbol sopasıyla doktora saldırmak isteyen şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre, merkez Kayapınar ilçesindeki DİSKİ Aile Sağlığı Merkezi'ne (ASM) gelen bir kişi, doktordan ilaç yazmasını istedi. Talebi reddedilen kişi, doktora saldırı girişiminde bulunarak hakaret etti. Sağlık merkezindeki çalışanların araya girmesi üzerine bu kişi, aracından aldığı beyzbol sopasıyla merkeze girmek istedi. Sağlık çalışanları, merkezin kapısını kilitleyince içeri giremeyen şüpheli bölgeden uzaklaştı. Daha sonra doktorun şikâyeti üzerine gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.