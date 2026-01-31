Doktora saldırdığı iddia edilen hasta konuştu! "Doktor beni darp etti o anları kaydettim"

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne malulen emekli olmak için sağlık raporu almaya giden 2 çocuk babası 36 yaşındaki beyaz eşya tamircisi Ramazan Vurucu, kendisinin saldırmadığını aksine doktor U. K. tarafından darp edildiğini söyledi. O anları kameraya kaydeden Vurucu, doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yaşananları anlatan hasta Ramazan Vurucu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir sağlık raporu çıkarması gerektiğini, defalarca randevu almasına rağmen raporu alamadığını belirtirken, rapor için muayene sırası geldiği halde yine onay alamadığı ve asistan doktorun kendisini darp ettiğini dile getirdi. Vurucu, "Maluliyet için hastaneye başvuru yaptım. Sağlık kurulunda bana evrak verdiler ve bunları o evrağı doldurmam gerektiğini söylediler.

Çeşitli polikliniklere gidip muayene oldum ve dahiliye bölüme gittiğimde, gastroentorolojiye de boğazımdan kaynaklanan bir rahatsızlıktan dolayı görünmem gerektiğini söylediler. Gastroentorolojiye defalarca gittim. 5-6 kez gitmeme rağmen işlemimi sonuçlandıramadım. Her gittiğimde sekreter doktor işlemde, işte yarın gelecek, bugün yok vesaire şeyler söyleyerek beni oyaladı. En son gittiğimde bir doktorla konuşabildim. Asistan doktor olduğunu sonradan öğrendiğim bu şahıs bana randevum olmadığını, randevu olmadan da işlemi yapamayacağımı söyledi. Hasta haklarına gidip durumu izah ettim. Onlarda randevu almamı istediler. Durumu yine de 184'ü arayarak Sağlık Bakanlığı'na bildirdim. Bu konuda çünkü çok rahatsız oldum. 5-6 kere gitmeme rağmen işlemimi sonuçlandıramadılar. Randevu alıp gitmeme rağmen de bahse konu geçen doktor işlemi halletmeye yetkili olmadığını ve öğleden sonra gelmemi söyledi. Bende randevu alıp geldiğimi, daha önce de aynı şeyleri yaptıklarını ve 6-7 kere gidip işlemi sonuçlandıramadığımı söyledim."

BANA SALDIRDI, VİDEOYA ÇEKTİM

Darp edildiği anı kayıt altına aldığını söyleyen hasta Ramazan Vurucu, kamuoyunda kendisinin doktora saldırdığına yönelik bir algı oluşturulmaya çalışıldığını görünce açıklama yapma gereği duyduğunu ayrıca hukuki olarak gerekli başvuruları yaptığını belirterek, "Bunun neticesinde dışarı çıkmamı istedi, bana hakaretler ederek 'dışarı çık başka bir hasta alacağım' dedi. Ben de randevu sırasının benim olduğunu kendisini yetkili olmadığından yetkili doktorun gelmesini istedim. Adam bana saldırdı, saldırları da videoya çektim Allah'tan. Yani çok net bana saldırdığı görünüyor zaten. Yani kamuoyunda benim ona saldırdığıma yönelik yanlış haberler yapılmakta. Bu konuyla alakalı onun için röportajı vermek zorunda kaldım. Zaten mahkeme sürecinde, bu iş. Yani neticesinde ne olacağım ben bilmiyorum ama zaten videolarda göreceksiniz ne olduğunu" dedi.

HAKARETE UĞRADIM VE DARP EDİLDİM

Bir vatandaş olarak doktorlara saygısının sonsuz olduğunu ancak kendisinin yapmadığı saldırıdan dolayı kötü hissettiğini söyleyen Ramazan Vurucu., doktorların özür dilemesi halinde konunun çözüleceğini kendilerine söylemesine rağmen hayır yanıtı aldığını vurguladı. 'Doktorlara saygımız sonsuzdur' diyen Vurucu, "Yani sonradan beni çağırıp muayenede ettiler. Polis odasından çağırıp tekrar muayenede ettiler ama şimdi bu şekilde ilerlemesini ben istemedim, kesinlikle bu konuya dahil olduğum için de yani kendimi kötü hissediyorum.

Ama hiçbir şekilde doktorun bana saldırmasını normal kılmıyor. Yani kamuoyunun bu konuda bilgilenmesini istediğim için bu röportajı verdim.

Kesinlikle kamuoyunu bu konuda meşgul etmek istemezdim ama hakarete uğradım ve darp edildim, doktor tarafından. Bunun başka herhangi bir insan başına gelmesini istemediğim için bu konuşmayı yapıyorum ve bu konu benim darp ettiğim yönünde farklı mecralarda haber yapıldı. Bu haberlerin de hukuki yollardan işlenmesi için elimden geleni yapacağım. Bu konuda mağdur olan benim, başkasının başına gelmesin diye de bu konuşmayı yapma gereği duydum.

Yani olay yaşandıktan sonra ben beni darp eden asistan doktorun benden özür dilediğinde tamamen konuyu kapatacağımı ve uzamasını istemediğimi de kendilerine söyledim. Ama onlar egolarını çok yüksek tuttukları için bu konuda özür dilemeyi kesinlikle kabul etmediler. Yani bu tutum ve davranış zaten yanlış bir tutum ve davranış. Yani doktorlarla herhangi bir alıp veremediğim yok. Ben zaten hasta bir adamım, her zaman hastaneye gidiyorum."