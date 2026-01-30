Doktordan genç çifte korna dayağı

İstanbul Bakırköy'deki lüks bir sitenin otoparkında geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen Kemal K. yol verme tartışması çıkardığı kadın sürücüye ve eşine hem hakaretler yağdırdı hem de fiziksel saldırıda bulundu. İddiaya göre, akşam saat 22.15 sıralarında aracıyla otoparka giren Sonay E. (32) ve eşi Erdal E. (33), yol verme meselesi yüzünden bir başka araç sürücüsüyle karşı karşıya geldi. Sonay E., önünde duran ve yolu kapatan beyaz bir araca korna çalmaya başladı. Diğer aracın sürücüsü olan ve doktor olduğu öğrenilen Kemal K., aracından inerek genç kadına ağır küfürler etmeye başladı. Kemal K. devamında ise Erdal E.'ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Sonay E.'nin ise saçlarından çekerek darp etti. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan Kemal K.'nin 0.60 promil alkollü olduğu saptandı. "Kasten Yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlamalarıyla başlatılan tahkikat kapsamında, savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma talimatı verdi. Sitenin otopark ve asansör kamera kayıtları inceleme altına alındı.