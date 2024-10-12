Doktorlar kaza kurbanı oldu

Tekirdağ'da önceki gece saatlerinde Kumbağ'ın Malkara ilçesi kavşağında bir kaza meydana geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nildağ Turgut, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Emel Ersöz, doktorlar A.A.G. ve L.K., Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde düzenlenen kongreye katıldı. Doktorlar, kongrenin ardından L.K.'nın kullandığı 22 ADU 345 plakalı ciple evlerine gitmek üzere yola çıktı.Cip, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Prof. Dr. Nildağ Turgut ile Uzman Doktor Emel Ersöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan kadın doktor A.A.G. ile L.K. ise ilk müdahalenin ardından Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde de meydana gelen diğer bir kazada sürücü Mert Y. ve yanında bulunan Mehmet Burak K. hayatını kaybetti.ORDU'nun Fatsa ilçesi Bolaman mevkiinde meydana gelen kazada ise yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki Nadire Karaca, otomobil çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi.Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise üç kişi öldü. 23 yaşındaki Muhammed Çalı, 24 yaşındaki Bünyamin Ergin ve 25 yaşındaki Mehmet Oruç, iş çıkışının ardından ilçe merkezinde bir süre kıraathanede zaman geçirdiler. Arkadaşlar, Muhammed Çalı yönetimindeki araçla evlerine doğru yola çıktı. Bu sırada lastiği patladığı için yolda duran traktöre çarpmamak için sürücü Çalı, sollama yapınca park halindeki TIR'a çarptı. Kaza sonrası 3 arkadaş da yaşamını yitirdi.Kırıkkale-Ankara karayolu OSB kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada H.K. (22) yönetimindeki 71 ADT 693 plakalı otomobil, emniyet şeridinde yürüyen Garip Akbaş'a çarptı. Akbaş kazada öldü.