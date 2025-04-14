Doktorlara ‘ahlaksız mesajlar’dan soruşturma

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalında görevli olan Arş. Gör. Dr. Osman Taştan (33) ve Arş. Gör. Dr. Selçuk Özsu'nun (28), başka arkadaşlarının da olduğu Whatsapp gurubunda, muayeneye gelen Kadın hastaların fiziki özellikleri ile ilgili müstehcen yazışmalar yaptıkları ortaya çıktı. Bu mesajlaşmaların sosyal medyaya da düşmesinin ardından üniversite yönetimi önceki gün 2 doktoru görevden uzaklaştırırken, Sağlık Bakanlığı da idari soruşturma başlattı. Adli soruşturma başlatan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da Taştan ve Özsu hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak' suçlarından gözaltı kararı verdi. Selçuk Özsü, önceki akşam bir arkadaşının evinde gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan Osman Taştan da dün öğle saatlerinde yakalandı. Selçuk Özsu'nun mesajlarla ilgili olarak, arkadaşlar arasında muhabbet olsun diye yazılan mesajların olduğu, kötü bir niyetinin olmadığını, pişman olduğunu söylediği iddia edildi. 2 doktor emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, iki doktoru yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.