Doktorun burnunu kırdı

Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisinde meydana gelen olayda, rahatsızlanan eşi Melike Y'yi Acil Servise getiren Kürşat Y., burada kayıt yaptırmadan eşinin muayenesinin yapılmasını istedi.

Serviste nöbetçi olan Acil Tıp Uzmanı Doktor Ahmet Hamdi Göçer, hasta kaydı yapılmadan muayene talep yapılamayacağını söylemesi üzerine Kürşat Y, "Ne kimliği ulan, sen muayeneni yap" diyerek doktora saldırdı. Güvenlik görevlileri müdahalesiyle sonlandırılan saldırıda doktorun burdu kırıldı. Yaralı doktor, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Doktoru darp eden Kürşat Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin kısa bir süre önce denetimli serbestlik uygulamasıyla cezaevinden çıktığı öğrenildi.