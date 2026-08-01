Dolandırıcılar sosyal medyadan "yüksek ücretli iş" ilanıyla kurye tuttular! 4,5 milyonluk vurguna 5 ilde eş zamanlı operasyon

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Çalışmalar sonucunda olayla bağlantısı bulunan 8 şüpheliye yönelik Denizli merkezli olarak Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli ve Mersin olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

6 TUTUKLAMA

Operasyonda yakalanan 8 şüpheli gözaltına alınarak Denizli'ye getirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

DOLGUN ÜCRETLE SOSYAL MEDYAYA ELEMAN İLANI VERMİŞLER

JASAT dedektiflerinin çökerttiği dolandırıcılık şebekesinin, son dönemde yaşanan dolandırıcılık olaylarında dikkat çeken yeni bir yöntemi kullandıkları belirlendi. Dolandırıcıların evlere "hakim", "savcı" veya "polis" kimliğiyle gönderdikleri kuryelerini, sosyal medya üzerinden "yüksek gelirli günlük eleman aranıyor" şeklindeki ilanlarla temin ettikleri tespit edildi. Son operasyon kapsamında yakalanan kurye şüphelilerin de benzer yöntemlerle organizasyona dahil edildiği ortaya çıktı.

Jandarma yetkilileri, vatandaşları kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak para veya ziynet eşyası isteyen kişilere kesinlikle itibar etmemeleri ve bu tür durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak güvenlik güçlerine bilgi vermeleri konusunda uyardı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör