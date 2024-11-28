Dolandırıcılara eşzamanlı jandarma operasyonu

JANDARMA ekipleri, 7 ilde eşzamanlı düzenledikleri "Siberağ-10" operasyonuyla sosyal medya ve internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütünü çökertti. Hesaplarında 225 milyon Türk Lirası işlem hacmi tespit edilen 48 şüpheli yakalanırken, örgütün yatırım vaadi, sahte ilanlar ve yasadışı bahis teşvikiyle vatandaşı hedef aldığı belirlendi. Ele geçirilen dijital malzemeler ve yöntemler, suç örgütünün ne denli profesyonel çalıştığını ortaya koydu. 23 şüpheli tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda, çok sayıda bilgisayar, banka ve kredi kartlarıyla birlikte ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.