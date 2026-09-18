Dolandırıcılara ‘paravan’ operasyonu: 48 milyonluk vurgun, 65 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent ve ülke genelinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayları ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin 317 vatandaşı 48 milyon 76 bin 595 TL dolandırarak mağdur ettikleri tespit edildi.

YİNE POLİS-SAVCI YALANI

Polis, şüphelilerin yöntemlerini de bir bir ortaya koydu. 'Atıcı' olarak tabir edilen şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerinde kendilerini polis-savcı olarak tanıttıkları, ayrıca bilinen araç kiralama filolarının siteleri benzer siteler yaparak sahte kiralık ve satılık araç ilanları vererek vatandaşlardan kapora aldıkları ve güvenli ödeme yöntemlerini kullandıkları belirledi. 'Aracı' olarak tabir edilen şüphelilerin ise komisyon karşılığında maddi menfaat temin eden 'hesapçılardan' banka kartlarını ve telefon hatlarını set şeklinde aldıkları, sonrasında bu kart ve hatları üst kademedeki şüphelilere ulaştırdıkları belirlendi.

65 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ekipler 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 65 şüpheliye yakalamak için Konya merkezli 24 ilde eşzamanlı 'Paravan 1' operasyonu için harekete geçti. Operasyon kapsamında birçok şüpheli gözaltına alınırken, gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.