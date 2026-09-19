Dolandırıcılara ‘paravan’ operasyonu

Konya
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kent ve ülke genelinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayları ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin 317 vatandaşı 48 milyon 76 bin 595 TL dolandırarak mağdur ettikleri tespit edildi. Polis, şüphelilerin yöntemlerini de bir bir ortaya koydu. 'Ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Konya merkezli 24 ilde düzenlenen eşzamanlı 'Paravan 1' operasyonunda 65 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonla ilgili soruşturma geniş çaplı olarak sürüyor.
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Mete Efendioğlu - Editör