Haberler Yaşam Haberleri Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem: Polisiz deyip vurgun yaptılar!
Giriş Tarihi: 21.8.2024 11:25

Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem: Polisiz deyip vurgun yaptılar!

İstanbul Sultangazi’de telefon dolandırıcıları aradıkları kişiyi polisiz diyerek kandırdı. “Banka hesabınız terör örgütü hesaplarının elinde” diyen sahtekarlar, binlerce liralık vurgun yaptı. Şüphelilerden biri yakalandı.

DHA
Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem: Polisiz deyip vurgun yaptılar!

Olay, Sultangazi'de 15 Ağustos Perşembe günü polise başvuran mağdur S.R. kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi.

Mağdur S.R. "Beni telefonla aradılar. Polis olduklarını söyleyip banka hesaplarımın terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söylediler. Operasyon bitene kadar tüm paramı kendilerine göndermemi daha sonra geri alacağımı belirttiler. Bütün paramı onlara gönderdim. Sonra dolandırıldığımı anladım" dedi. Mağdur kadın kendisini dolandıranlardan şikayetçi oldu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, paranın havale edildiği ıban numarasının bilgilerini kullanarak şüphelilerden Ramazan Ö.'ye ulaştı.

İstanbul Sultangazi'de "Polisiz" yalanıyla 232 bin liralık dolandırıcılık

Yapılan operasyonla şüpheli gözaltına alınırken, benzer suçlardan poliste 2 kaydı olduğu da belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.Polis ekiplerinin diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem: Polisiz deyip vurgun yaptılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA