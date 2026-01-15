Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem: Yaşlı çifti aynı anda aradılar! Banka görevlisinin dikkati...

350 BİN LİRA KAPTIRDI

M.Ç.'nin bankada sıra beklerken sürekli telefonla görüşmesinden şüphelenen güvenlik görevlisi, telefonu kapattırıp polise haber verdi. Dolandırılmaktan son anda kurtulan M.Ç.'nin bulunduğu banka şubesine giden polis, bu kez eşi N.Ç.'nin nerede olduğunu tespit için çalışma yaptı. Telefonu sürekli meşgul olan N.Ç.'ye bir süre sonra ulaşılabildi, ancak dolandırıcıların verdiği hesap numarasına 350 bin lira aktardığı anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, M.Ç. ve N.Ç.'nin bankadaki hesaplarına bloke konulmasını sağladı.