Dolandırıcılardan FETÖ tuzağı! Aynı gün içinde 2 kişiyi kandırdılar: İşte 3 milyonluk vurgunun şifreleri...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 1 Temmuz'da Eyüpsultan'da ve Fatih'te meydana gelen dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma başlattı. Her iki mağduru da telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin, "adınız FETÖ dosyasına karıştı, evinizdeki ziynet eşyalarını getirin, parmak izi çalışması yapıp tekrar teslim edeceğiz" diyerek toplam 3 milyon lira değerinde dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

AYNI GÜN İKİ KİŞİDEN 3 MİLYON ALDILAR

Dolandırıcıların ilk olarak Azerbaycanlı iş adamı Hayale H.'yi arayıp kenisini polis olarak tanıtıp FETÖ yalanını söylediği ve altınları aldığı öğrenildi. Daha sonra ise Fatih'teki ev hanımı Dilek K.'yı arayıp polisim diyerek 1.5 milyon liralık altınları teslim aldığı öğrenildi. İhbar üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek operasyon düzenlendi.

ÜZERLERİNDE ALDIKLARI ZİYNET EŞYALARI ÇIKTI

Operasyonlarda altınları elden alan ve suça yardım eden organizatör Osman Ç., Y.O., H.T. ve M.M. ve E.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda, üzerinde "geçersiz" ibaresi bulunan 142 adet 100 avroluk banknot, mağdurlara ait olduğu belirlenen yüzük, küpe ve zincir kolyeden oluşan ziynet eşyaları ile 19 bin 880 lira nakit para ele geçirildi.

ARACIDAN ARACIYA TESLİM ANI KAMERADA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler dördü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, E.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin ziynet eşyalarını teslim alıp araca bindikleri, daha sonra sokak üzerinde oturan başka bir şüpheliye verdikleri anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.