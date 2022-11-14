Dolandırıcıların kooperatif oyunu! Kendilerine ait olmayan daireleri sattılar

Ankara'da kurdukları kooperatif üzerinden 200 milyon lira vurgun yapan suç örgütünün yönetimi akıllara durgunluk verdi. Dolandırıcılar, kooperatif üzerinden çalışmaları durma noktasına gelen inşaat firmalarına daire karşılığında inşaatı tamamlama vaadinde bulunarak bu yöntemle ele geçirdikleri daireleri de birden fazla kişiye sattı. Ev hayali kuran vatandaşlar verilmeyen daireleri için ayaklansa da dolandırıcılar bu kez vurgunu iki katına çıkardı. Ekonomi krizi, arsa sahibi ile anlaşmazlığı bahane eden dolandırıcılar, başka bölgede bulunan kooperatif yerini mağdurlara göstererek tekrar para aldı. Ankara Asayiş Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonla 18 kişi gözaltına alırken Cumhuriyet Başsavcılığı 5 otomobil, 38 arsa, 15 daire ve 7 dükkana tedbir konulması için başvuruda bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, kurdukları kooperatif ile durma noktasına gelen inşaat firmalarını bularak alt yüklenici firma unvanıyla sözleşme imzalayarak inşaatın kalan işlerini kendileri tarafından yapılacağı söyleyerek ele ge ele geçirdikleri daireleri de birden fazla kişiye satan suç örgütünü tespit etti. Yapılan 3 aylık teknik fiziki çalışmaların ardından harekete geçen polis ekipleri Ankara merkezli Antalya, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt lideri Ethem Baytemur' da bulunduğu toplam 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

İNŞAATI DURMA NOKTASINDAKİ FİRMALARI SEÇTİLER

Ankara Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin titizlikle yürüttüğü soruşturma dosyasının ayrıntılarına SABAH ulaştı. Suç örgütü, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın kooperatif kurulmasına yönelik hazırlamış olduğu yönetmeliği yerine getirerek yöneticilerinin kendileri olduğu kooperatifi kurdu. Örgüt üyeleri, kooperatif üzerinden inşaatı devam eden ancak maddi sıkıntılar nedeniyle durma noktasına gelen inşaat firmalarını tespit etti. Ardından inşaat firmalarına giderek alt yüklenici firma unvanıyla sözleşme imzalayarak inşaatın kalan işlerini kendileri tarafından yapılacağı taahhüdünde bulundu. Kendileri tarafından yapılacak iş karşılığında ise belli oranda daire talep etti.

LÜKS OFİS VE OTOMOBİL İLE MÜŞTERİNİN GÖZÜNÜ BOYADILAR

Suç örgütü lideri Ethem Baytemur'un talimatıyla müşterilerin güvenin kazanmak için lüks ofisler kiralanırken 15'e yakın çeşitli meslek gruplarına ait şirket kurdurdu. Örgüt, müşterilerini kiralanan ofislerde karşılarken iş karşılığında alınan daireleri göstermeye ise lüks otomobillerde götürdü. Müşterinin güvenin kazanılmasının ardından anlaşma sağlanmasının ardından kurulan kooperatife üye yapıldı. Ev hayali kuran vatandaş, e-kooperatif üzerinden kontrol ettiğinde gerçekten kendilerini üye olduğunu ve kooperatif defterinin noter tarafından onaylandığını gördü. Kooperatif karar defterinin noter tarafından onaylanmasının noter huzurunda daire satışına ilişkin bir işlem olmadığını, sadece kooperatif sisteminde defterin onaylanması anlamına gelmediğini fark etmeyen vatandaşlar bunun satışa yönelik noter işlemi olduğunu düşündü.

KENDİSİNE AİT OLMAYAN DAİRELERİ PAZARLADI

Suç örgütü lideri Ethem Baytemur, çalışması devam eden inşaatlara giderek güvenlik görevlisi ve çalışanları ile para karşılığında, 'Ben buraya müşteri getireceğim, gelen kişilere buranın bizim kooperatife aitmiş gibi davranın' şeklinde anlaşma sağladı. Baytemur, yanında getirdiği müşterileri daireleri gezdirirken, para alan inşaat görevlileri de destekleyerek güven sağladı.

Suç örgütünün bu oyunu bir süre sonra müşterilerin ayaklanmasına sebep oldu. Müşteriler geçen zamana rağmen dairelerin kendilerine verilmediğini ve araştırmalarında aynı dairelerin aynı yöntem ile birden fazla kişiye satışının yapıldığını tespit etti. Örgüt, bu kez vurgunu iki katına çıkardı. Örgüt, artan maliyetler, arsa sahipleri ile çıkan anlaşmazlıklar, ekonomik kriz gibi sebepleri bahane gösterdi. Kendileri vaattekileri kooperatif haricinde getirisi yüksek olan daha değerli bölgelerde başka bir kooperatife ait inşaatın yapımın alt yüklenicisi olarak devraldıkları yalanı söyledi. . Dolandırıcılık yöntemiyle örgüt, 50'den fazla kişiyi mağdur etti.

LÜKS OTOMOBİL KARŞILIĞI OLMAYAN DAİRE

Dolandırıcılar, internet üzerinden otomobil satışı yapan ilanları takibe aldı. Satılık lüks otomobil ilanı gördüklerinde ise; sahibini arayarak şu bölgede satılık dairemiz var üstüne şu miktar verirsen anlaşabiliriz diyerek kandırdıkları ortaya çıktı. Alına otomobilin izini kaybettirmek için ise; kurdukları şirketlere satış yaptıkları belirlendi.

MASAK RAPORUNDA ÇIKTI

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) örgüt üyelerinin para akışına yönelik rapor talep etti. MASAK raporuna göre rakam 200 milyon liraya yakın olduğu görüldü. Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonun ardından örgütün dolandırıcılık yönetimiyle elde edildiğini düşündüğü 5 otomobil, 38 arsa, 15 daire ve 7 dükkana tedbir konulması için başvuruda bulundu.