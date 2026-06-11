Dolandırıcıların son kurbanı Deniz Kilislioğlu’nun annesi oldu! Tam 900 bin lira kaptırdı: O reklamlara inanınca…

Sunucu Deniz Kilislioğlu'nun annesi Neşe Kilislioğlu geçtiğimiz aylarda internette Aberdeen isimli yatırım şirketine ait reklam gördü. Neşe Kilislioğlu sonrasında iddiaya göre şüphelilere ait WhatsApp grubuna dahil oldu. Grupta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ekonomi alanında görev yapan bürokratların isimleri kullanılarak güven kazanılmaya çalışıldı.
ANNESİ ADINA SAVCILIĞIN YOLUNU TUTTU
Neşe Kilislioğlu şüpheli şahıslara inanarak dolandırıcılara toplamda 900 bin TL para gönderdi. Dolandırıldığını anlayan Neşe Kilislioğlu durumu kızına bildirdi. Sunucu Deniz Kilislioğlu annesi adına savcılığın yolunu tutarak şüphelilerden şikayetçi oldu.
"ANNEMİ DOLANDIRDILAR"
Deniz Kilislioğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde, annesinin telefonuna yükletilen uygulamalarla kar otomasyonu aracılığıyla sahte görseller sunulduğunu, ilk etapta düşük paralar çekebildiğini yüksek tutar çekmek istediğinde izin verilmemesi üzerine annesinin dolandırıldığını anladığını ifade etti. Deniz Kilislioğlu ifadesinde annesinin içinde bulunduğu psikolojik durumdan ötürü müracaat edebilecek durumda olmadığını kendisinin şikayetçi olduğunu dile getirdi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde dolandırıcılık şebekesine ortak operasyon düzenlemişti. Baskında Deniz Kilislioğlu'nun annesinin dolandıran şüphelilerin de içinde olduğu 84 şüpheli yakalandı.