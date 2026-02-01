Dolandırıcılık ağına darbe: 29 tutuklama

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından yasadışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini aklayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bir yıl içinde hesaplarında 1 milyar 900 milyon TL para transferi tespit edilen 47 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 29'u tutuklanırken, 14'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Operasyonda 11 şirkete ait banka hesapları bloke edildi, 7 taşınmaz ve 10 araca el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek vatandaşları şüpheli durumlarda 112'yi aramaya çağırdı.