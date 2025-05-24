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Giriş Tarihi: 24.5.2025 20:22 Son Güncelleme: 24.5.2025 20:57

Dolandırıcılık çetesine baskın! 24 tutuklama

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 1222 vatandaşı 926 milyon lira dolandıran çete, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Dolandırıcılık çetesine baskın! 24 tutuklama

Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, paravan şirketler aracı kılınarak, yüksek kazanç sağlama vaadiyle 1222 kişiyi 926 milyon TL dolandırarak mağdur eden suç örgütüne yönelik yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde, çeşitli mesleklerden 49 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda; çok sayıda dijital meteryal, 1 adet ruhsatsız tabanca, 107 adet fişek paravan şirketlere ait çok sayıda evrak ele geçirildi. Yakalanarak adli mercilere sevk edilen 41 şüpheliden 8'i savcılıkça alınan ifadelerinin ardından, 7 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 2 şahsa ev hapsi, cezası verildi. 24 şahıs ise nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Dolandırıcılık çetesine baskın! 24 tutuklama
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