Dolandırıcıyı dövmesi yakalattı! Dövmedeki ismi gerçek, kimlikteki sahte çıktı

Adana'da polisin kolundaki 'İlker' yazılı dövmeden şüphelendiği kişinin yüz tanıma sistemi sorgulamasında gerçek kimliğinin İlker Cöddü (31) olduğu ve dolandırıcılık suçundan 33 yıl 10 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri, Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Polisin İlhan G.'ye ait kimlik gösteren kişinin, kolundaki 'İlker' yazılı dövmesi dikkat çekti. Polisler şüpheliyi, parmak izi ve yüz tanıma işlemi için emniyete götürdü. Yapılan incelemede şüphelinin, 34 ayrı 'Dolandırıcılık' suçundan 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İlker Cöddü olduğu tespit edildi ve cezaevine gönderildi.