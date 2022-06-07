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Giriş Tarihi: 7.6.2022 09:57 Son Güncelleme: 7.6.2022 09:57

Dolmabahçe Sarayı Giriş Ücreti Ne Kadar 2022? Dolmabahçe Sarayı Öğrenci Ve Tam Giriş Ücreti Ne Kadar?

Dolmabahçe Sarayı Giriş Ücreti Ne Kadar 2022? Dolmabahçe Sarayı Öğrenci Ve Tam Giriş Ücreti Ne Kadar?

Ülkemizin en güzel milli sarayları arasında bulunan Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı’nın Batılılaşma dönemi mimarisinin en nadide örneklerinden birisidir. Günümüzde ziyaretçilerine müze olarak  kapısını açan Dolmabahçe Sarayı İstanbul gezilerinde mutlaka uğranılması gereken duraklardan birisidir. Peki, Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Dolmabahçe Sarayı girişi kimlere ücretsiz? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

İstanbul'da bulunan tarihi yapıların arasında görkemli mimarisi ile dikkatleri üzerine çeken Dolmabahçe Sarayı, sıklıkla ziyaret edilen mekanlardan birisidir. Sarayın, bölümlerine ve ziyaretçilerine göre değişen bir ücret tarifesi vardır. Dolmabahçe Sarayı öğrenci ve tam giriş ücreti ne kadar? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar 2022? İşte ayrıntılar...

Dolmabahçe Sarayı Giriş Ücreti Ne Kadar?

İstanbul turunda mutlaka görülüp gezilebilmesi gereken tarihî mekanlardan birisi olan Dolmabahçe Sarayı 2022 yılı giriş ücreti tarifesi şöyledir;

  • Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti 50 TL'dir.
  • Sarayın en büyük bölümü Selamlık kısmına giriş ücreti 50 TL'dir.
  • Harem Dairesine giriş ücreti 40 TL'dir.
  • Milli Saraylar Resim Müzesi isimli bölümün ücreti 30 TL'dir.
  • Dolmabahçe Sarayı kombine giriş ücreti 80 TL'dir.

Sıraladığımız fiyat listesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli olmakta olup, yabancı ziyaretçilere farklı ücret tarifesi uygulanmaktadır. Yabancı ziyaretçi giriş ücreti tarifesi ise şöyledir;

  • Selamlık bölümüne giriş ücreti 120 TL'dir.
  • Harem Dairesine giriş ücreti 90 TL'dir.
  • Dolmabahçe Sarayı kombine giriş ücreti 150 TL'dir.

Dolmabahçe Sarayı Öğrenci Ve Tam Giriş Ücreti Ne Kadar?

Ülkenin diğer müzelerinden geçerli olduğu gibi Dolmabahçe Sarayı Müzesinde de öğrenci giriş ücretleri indirimli tarifelerden oluşmaktadır. Dolmabahçe Sarayı öğrenci giriş ücretleri şöyledir;

  • Dolmabahçe Sarayı Selamlık bölümü öğrenci giriş ücreti 10 TL'dir.
  • Harem Dairesine öğrenci giriş ücreti 10 TL'dir.
  • Dolmabahçe Sarayı öğrenci kombine giriş ücreti ise 30 TL'dir.

Dolmabahçe Sarayı Girişi Kimlere Ücretsiz?

Bazı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Dolmabahçe Sarayı girişi ücretsizdir. Ücretsiz giriş hakkına sahip olan kişiler şunlardır;

  • 0-6 yaş grubu çocuklara giriş ücretsizdir.
  • 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programında giriş ücretsizdir.
  • Müze kart sahibi vatandaşlara giriş ücretsizdir.

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Dolmabahçe Sarayı Giriş Ücreti Ne Kadar 2022? Dolmabahçe Sarayı Öğrenci Ve Tam Giriş Ücreti Ne Kadar?
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