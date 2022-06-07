Dolmabahçe Sarayı Giriş Ücreti Ne Kadar 2022? Dolmabahçe Sarayı Öğrenci Ve Tam Giriş Ücreti Ne Kadar?

İstanbul'da bulunan tarihi yapıların arasında görkemli mimarisi ile dikkatleri üzerine çeken Dolmabahçe Sarayı, sıklıkla ziyaret edilen mekanlardan birisidir. Sarayın, bölümlerine ve ziyaretçilerine göre değişen bir ücret tarifesi vardır. Dolmabahçe Sarayı öğrenci ve tam giriş ücreti ne kadar? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar 2022? İşte ayrıntılar...
İstanbul turunda mutlaka görülüp gezilebilmesi gereken tarihî mekanlardan birisi olan Dolmabahçe Sarayı 2022 yılı giriş ücreti tarifesi şöyledir;
Sıraladığımız fiyat listesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli olmakta olup, yabancı ziyaretçilere farklı ücret tarifesi uygulanmaktadır. Yabancı ziyaretçi giriş ücreti tarifesi ise şöyledir;
Ülkenin diğer müzelerinden geçerli olduğu gibi Dolmabahçe Sarayı Müzesinde de öğrenci giriş ücretleri indirimli tarifelerden oluşmaktadır. Dolmabahçe Sarayı öğrenci giriş ücretleri şöyledir;
Bazı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Dolmabahçe Sarayı girişi ücretsizdir. Ücretsiz giriş hakkına sahip olan kişiler şunlardır;