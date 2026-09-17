Dolmabahçe Sarayı’nın önünde hafif ticari araç, Bakırköy’de otomobil ve Esenyurt’ta tır alev alev yandı

İstanbul Beşiktaş'ta Dolmabahçe Sarayı'nın önünde hafif ticari araç alevlere teslim oldu. Yangın, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi Dolmabahçe Sarayı önünde saat 3.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracını Dolmabahçe Sarayı'nın önüne çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

BAKIRKÖY'DE OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Günün ikinci yangını İstanbul Bakırköy'de yol üzerinde bir otomobil bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Olay, saat 23.30 sıralarında İstanbul Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Çobançeşme Kavşağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobilin motor kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar çıktı. Araç sürücüsü aracı yol kenarına park ederken yangın giderek büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

ESENYURT'TA TIR ALEV ALEV YANDI

Üçüntü araç yangını da Esenyurt TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Tırdan yükselen dumanlar otoyolu kapladı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Esenyurt TEM Otoyolu'nda meydana geldi. seyir halindeki tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü dışarı çıkarken, alevler kısa sürede tırı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırdan yükselen dumanlar ise otoyolu kapladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinin trafiğe kapatılması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör