Dolu dolu tatil TÜGVA Yaz Okulu’nda

TÜGVA'nın İstanbul'daki 39 ilçedeki okulda düzenlediği Yaz Okulu programı, yaklaşık 200 bin öğrencinin katılımıyla devam ediyor. İstanbul'un birçok noktasında düzenlenen Meydan Şenliklerinde 500 binden fazla çocuğa ulaşıldı. Şenliklerde geleneksel sporlar, şişme oyun parkurları, sahne gösterileri, yarışmalar, bilim ve sanat atölyeleri, takım oyunları ve çeşitli ikramlar yer aldı.

CAMİ ZİYARETLERİ

Seyyah Yaz Okulu'yla da Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerle buluşma programları devam ediyor. Camileri ziyaret eden ekipler; sportif oyunlar, eğitici etkinlikler ve sosyal aktiviteler düzenliyor, hediyeler ve ikramlar dağıtılıyor. TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, "Çocuklarımızın yaz tatilini arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayarak, spor yaparak, öğrenerek ve yeni hatıralar biriktirerek geçirmelerini istiyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu ve en büyük motivasyonumuz" dedi.